2019-09-27T13:21:46+03:00
Происшествия

Ярославский суд выпустил директора завода дорожных машин из-под стражи и отправил под домашний арест

Павла Кузнецова обвиняют в крупном мошенничестве
Екатерина РЯБЦЕВА
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Ярославский областной суд изменил меру пресечения для директора Рыбинского завода дорожных машин Павла Кузнецова. Его обвиняют в мошенничестве и незаконных операциях с субсидиями.

Сотрудники ФСБ задержали Кузнецова 13 сентября. По версии следствия, директор завода, который производит спецтехнику, закупал машины в Китае, а сотни миллионов рублей субсидирования утекали в неизвестном направлении.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере».

Кузнецова арестовали на два месяца, но его адвокат оспорил меру пресечения. Суд согласился с доводами защиты. Директора заключили под домашний арест до 13 ноября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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