Ярославский суд выпустил директора завода дорожных машин из-под стражи и отправил под домашний арест
Ярославский областной суд изменил меру пресечения для директора Рыбинского завода дорожных машин Павла Кузнецова. Его обвиняют в мошенничестве и незаконных операциях с субсидиями.
Сотрудники ФСБ задержали Кузнецова 13 сентября. По версии следствия, директор завода, который производит спецтехнику, закупал машины в Китае, а сотни миллионов рублей субсидирования утекали в неизвестном направлении.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере».
Кузнецова арестовали на два месяца, но его адвокат оспорил меру пресечения. Суд согласился с доводами защиты. Директора заключили под домашний арест до 13 ноября 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU