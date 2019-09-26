Ярославские чиновники наконец-то начнут изучать русский язык
Они проведут за партами 26 академических часов
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Институт развития стратегических инициатив предлагает сотрудникам мэрии пройти курсы русского языка. Он рассчитан на 26 академических часов.
За это время чиновники вспомнят, как правильно ставить ударение, чем отличаются официально-деловой и публицистически стили речи и как избегать плеоназмов и тавтологии.
— Обучение проходят сотрудники структурных подразделений мэрии и районных администраций. За каждое пропущенное занятие слушатель предоставляет объяснительную записку, заверенную непосредственным руководителем, — говорится на сайте ИРСИ.
ИСТОЧНИК KP.RU