Ярославские чиновники наконец-то начнут изучать русский язык

СЕГОДНЯ 16:04 2019-09-26T16:04:38+03:00

Они проведут за партами 26 академических часов

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Институт развития стратегических инициатив предлагает сотрудникам мэрии пройти курсы русского языка. Он рассчитан на 26 академических часов.

За это время чиновники вспомнят, как правильно ставить ударение, чем отличаются официально-деловой и публицистически стили речи и как избегать плеоназмов и тавтологии.

— Обучение проходят сотрудники структурных подразделений мэрии и районных администраций. За каждое пропущенное занятие слушатель предоставляет объяснительную записку, заверенную непосредственным руководителем, — говорится на сайте ИРСИ.

ИСТОЧНИК KP.RU