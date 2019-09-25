2019-09-25T18:17:13+03:00
Общество

В мэрии рассматривают вариант запуска трамваев в Заволжском и Фрунзенском районах Ярославля

Вопрос обсудили на заседании рабочей группы по развитию городского общественного транспорта
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославле хотят развивать трамвайные маршруты.В Ярославле хотят развивать трамвайные маршруты.Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В мэрии рассматривают вариант запуска трамваев в Заволжском и Фрунзенском районах Ярославля. Об этом на заседании рабочей группы по развитию транспорта 25 сентября рассказал начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский.

- Есть необходимость продления трамвайных маршрутов в новые районы, - пояснил он.

При этом Волканевский отметил, что продление и строительство новых путей – это второй этап модернизации трамвайного хозяйства. Первым же должен стать капитальный ремонт уже проложенных рельсов, так как во многих местах они не походят для современных трамваев, например, для низкопольных. Развивать трамвайное хозяйство мэрия планирует, в том числе, и за счет его передачи частным компаниям в концессию.

Однако глава ассоциации «Ярославский союз профессиональных перевозчиков» Александр Болтовнин отметил, что о развитии маршрутной сети трамваев не приходится говорить, пока не построена Карабулинская развязка.

- Пустить трамваи через зону ЮНЕСКО сейчас уже невозможно. Во-первых, по СНИПам расстояние между рельсами и домами должно быть не менее 20 метров, а у нас некоторые улицы в центре уже. Кроме того, сейчас под дорогами уже проложено много коммунальных сетей, которые не позволят проложить там рельсы, - сказал он.

Напомним, с 1 октября в ярославском транспорте планируют начать тестировать безналичную систему оплаты проезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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