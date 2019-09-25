В ярославском транспорте начнут тестировать систему безналичной оплаты проезда

СЕГОДНЯ 17:50 2019-09-25T17:50:09+03:00

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С 1 октября на ярославском транспорте начнут тестировать систему безналичной оплаты. В автобусах, а возможно еще и в трамваях или троллейбусах начнут использовать переносные терминалы-валидаторы, благодаря которым можно будет оплатить проезд не только транспортной картой, но и банковской. А пассажиру такой прибор будет выдавать чек.

будет выдавать чек. Проект курирует областной департамент транспорта.

- Тестирование предполагают провести точечно на межмуниципальных и городских маршрутах. Сейчас решается вопрос – на каких именно, - сообщил начальник управления городского пассажирского транспорта мэрии Сергей Волканевский.

Впрочем, есть вероятность, что власти решат ограничиться только межмуниципальным транспортом. По крайней мере, по городскому пока никаких соглашений не подписано. Данное тестирование будет идти до конца года. А в 2020 году эту практику распространят на весь транспорт. По словам Сергея Волканевского, способствовать этому будут два федеральных закона, которые вступят в силу как раз в следующем году – об обязательной фискализации для перевозчика, а также обязывающий транспортников предоставлять возможность расплачиваться за проезд безналичным способом.

Напомним, также с 1 октября поднимется стоимость проезда в городском общественном транспорте Ярославля.

ИСТОЧНИК KP.RU