Леонид Агутин пригласил на встречу девушку из Рыбинска после удачного кавера

СЕГОДНЯ 12:14 2019-09-25T12:14:05+03:00

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Анастасия Наумова из Рыбинска стала финалисткой конкурса Леонида Агутина #каверниАгутина. Радостной новостью девушка поделилась в социальных сетях.

-Друзья! Я вошла в десятку лучших! Леонид Николаевич приглашает меня в свой продюсерский центр на творческую встречу! Я так мечтала об этом! – пишет девушка.

Правда, на этот день у Насти уже есть планы.

-26 сентября у меня концерт, поэтому поездку планирую на следующей неделе. – говорит она.

Агутин оценивал не только вокал и артистизм исполнителей, но и собственной музыкальное вложение, интерпретацию и потенциальный интерес аудитории

Анастасия исполнила песню «Не уходи далеко». К сожалению, попасть в тройку лидеров девушке не удалось.

- Я и вся команда продюсерского центра безмерно благодарны всем откликнувшимся певцам и музыкантам. В подавляющем большинстве всё было придумано и исполнено очень талантливо, креативно и с любовью! - написал Леонид Агутин на своем сайте.

Анастасия Наумова и Евгений Серов Не уходи далеко (cover by Леонид Агутин).

ИСТОЧНИК KP.RU