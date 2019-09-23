2019-09-23T15:40:31+03:00
Общество

В ярославских школах из-за холода сокращают уроки

Детям разрешают сидеть в классах в верхней одежде
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В ярославских школах из-за холода сокращают уроки.В ярославских школах из-за холода сокращают уроки.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В ярославских школах с нетерпением ждут подачи тепла. В понедельник, 23 сентября, в некоторых учебных учреждениях города из-за холода было принято решение о сокращении продолжительности уроков с 45 до 30 минут.

- Утром в школе температура была около 14 градусов. Детям разрешили сидеть в верхней одежде, - рассказали «КП-Ярославль» родители учеников одной из брагинских школ.

Вместе с тем о какой-то чрезвычайной ситуации в учреждениях образования в связи с неблагоприятными погодными условиями, по словам властей, речи не идет.

- В школах и садиках прохладно, но ситуация не критичная. Ни один класс и ни одна дошкольная группа по причине низкой температуры в помещениях у нас не закрылись. Школы в индивидуальном порядке могут принимать решение о сокращении продолжительности уроков, - прокомментировала директор департамента образования мэрии Елена Иванова.

Между тем, уже во вторник, 24 сентября, в Ярославле стартует подача тепла в учреждения соцсферы. А с 27 сентября отопительный период начнется в жилом секторе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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