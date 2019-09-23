2019-09-23T11:51:53+03:00
Общество

Тепло в дома ярославцев может начать поступать до 27 сентября

Вопрос обсудили на общегородском совещании
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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На этой неделе в Ярославле включат отопление.На этой неделе в Ярославле включат отопление.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На прошлой неделе стали известны даты подключения тепла в Ярославле. В мэрии сообщили, что отопление в садики, школы, больницы и другие учреждения соцсферы начнут подавать с 24 сентября, а для жилых домов отопительный период должен стартовать с 27 сентября.

Однако 23 сентября на общегородском совещании исполняющий обязанности директора департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров сообщил, что тепло в квартиры горожан начнут постепенно подавать в течение этой недели. И к 27 сентября батареи уже должны нагреться в большинстве домов. По словам чиновников, отопительная система города на данный момент к этому полностью готова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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