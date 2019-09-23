Иномарка вдребезги, еще одна в кювете: на рыбинской окружной лобовое ДТП
Информация о пострадавших уточнятся
Фото: Жесть Ярославль/vk.com
Изменить размер текста:
В понедельник, 23 сентября, на трассе в Ярославской области произошло серьезное ДТП. Лобовое столкновение случилось на рыбинской окружной около 6:40. По предварительной информации, «Митсубиши Каризма» вылетела на полосу встречного движения, где врезалась в «КИА Церато». Японская иномарка осталась на проезжей части, сложенная в гармошку. Кореец в кювете.
По данным МЧС, в ДТП пострадали три человека. Информация уточняется
Напомним, в минувшее воскресенье в жуткой аварии в Ярославской области погибли двое молодых мужчин
ИСТОЧНИК KP.RU