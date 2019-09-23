2019-09-23T11:00:50+03:00
Происшествия

Иномарка вдребезги, еще одна в кювете: на рыбинской окружной лобовое ДТП

Информация о пострадавших уточнятся
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: Жесть Ярославль/vk.comФото: Жесть Ярославль/vk.com
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В понедельник, 23 сентября, на трассе в Ярославской области произошло серьезное ДТП. Лобовое столкновение случилось на рыбинской окружной около 6:40. По предварительной информации, «Митсубиши Каризма» вылетела на полосу встречного движения, где врезалась в «КИА Церато». Японская иномарка осталась на проезжей части, сложенная в гармошку. Кореец в кювете.

По данным МЧС, в ДТП пострадали три человека. Информация уточняется

Напомним, в минувшее воскресенье в жуткой аварии в Ярославской области погибли двое молодых мужчин

ИСТОЧНИК KP.RU

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