Молодой ярославец может попасть за решетку за пьяную езду

СЕГОДНЯ 17:29 2019-09-22T17:29:02+03:00

Ранее он уже привлекался к административной отвественности

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В Дзержинском районе Ярославля сотрудники ГИБДД остановили отечественную машину. За рулем «ВАЗа» находился 23-летний парень. Он был сильно пьян, но это не помешало ему управлять автомобилем.

– Ранее данный гражданин также был привлечен к ответственности за аналогичное правонарушение, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

В отношении безответственного водителя возбудили уголовное дело. Теперь ему будет не до шуток, ведь за такой поступок он может отправиться за решетку на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU