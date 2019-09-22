Молодой ярославец может попасть за решетку за пьяную езду
Ранее он уже привлекался к административной отвественности
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В Дзержинском районе Ярославля сотрудники ГИБДД остановили отечественную машину. За рулем «ВАЗа» находился 23-летний парень. Он был сильно пьян, но это не помешало ему управлять автомобилем.
– Ранее данный гражданин также был привлечен к ответственности за аналогичное правонарушение, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
В отношении безответственного водителя возбудили уголовное дело. Теперь ему будет не до шуток, ведь за такой поступок он может отправиться за решетку на два года.
ИСТОЧНИК KP.RU