2019-09-21T17:14:57+03:00
Звезды

Юные ярославцы могут поехать от России на детское Евровидение

«LIKE TEENS» и Юлия Солнышкова борются за право отправиться на престижный музыкальный конкурс
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
«LIKE TEENS» представляет зажигательную песню «Папенькины дочки». Фото: Детское Евровидение 2019/vk.com«LIKE TEENS» представляет зажигательную песню «Папенькины дочки». Фото: Детское Евровидение 2019/vk.com
Изменить размер текста:

Юные ярославские исполнители могут поехать от России на детское Евровидение. Группа «LIKE TEENS» и солистка Юлия Солнышкова как раз сейчас борются за право отправиться на престижный музыкальный конкурс. Они прошли региональный отборочный этап и вышли в национальный финал.

Окончательно имя победителя назовут уже на следующей неделе. Сейчас на сайте конкурса идет народное голосование за юных артистов. «LIKE TEENS» представляет зажигательную песню «Папенькины дочки», а Юлия Солнышкова лиричную композицию «Яркий свет». Ярославцы могут поддержать земляков своими лайками. Победителя, которому доверят право представлять Россию определят путем суммирования голосов интернет-голосования и голосования профессионального жюри.

У Юлии Солнышковой красивая, лиричная композиция «Яркий свет». Фото: Детское Евровидение 2019/vk.com

У Юлии Солнышковой красивая, лиричная композиция «Яркий свет». Фото: Детское Евровидение 2019/vk.com

Напомним, детское Евровидение в этом году пройдет в 17 раз. Международный финал пройдет в польском городе Гливице 24 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Шинник» выиграл у «Чертаново»
Снег и ветер: в Ярославской области дали экстренное предупреждение о непогоде
Глава Ростуризма предложила сделать Золотое кольцо интересным для молодежи
В Ярославле на улице Ньютона сбили 56-летнюю женщину
«Локомотив» проиграл «Витязю» в Ярославле
В Ярославле столкнулись три легковушки – есть пострадавший
В Ярославской области разыскивают пенсионерку с кофейной сумкой
В Ярославле ограничат движение из-за Дня без автомобиля
Тело под мостом: в Рыбинске погибла многодетная мама
Первые заморозки: в Ярославской области похолодает до -3 градусов
Вытащил деньги из кармана и убежал: ярославца обокрали на выходе из кафе
26 ярославских пар расписались во Дворце бракосочетания в волшебную дату 19.09.19
На Перекопе мигрант сорвал с пьяной ярославны золотую цепочку за 15 тысяч