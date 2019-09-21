Юные ярославцы могут поехать от России на детское Евровидение
Юные ярославские исполнители могут поехать от России на детское Евровидение. Группа «LIKE TEENS» и солистка Юлия Солнышкова как раз сейчас борются за право отправиться на престижный музыкальный конкурс. Они прошли региональный отборочный этап и вышли в национальный финал.
Окончательно имя победителя назовут уже на следующей неделе. Сейчас на сайте конкурса идет народное голосование за юных артистов. «LIKE TEENS» представляет зажигательную песню «Папенькины дочки», а Юлия Солнышкова лиричную композицию «Яркий свет». Ярославцы могут поддержать земляков своими лайками. Победителя, которому доверят право представлять Россию определят путем суммирования голосов интернет-голосования и голосования профессионального жюри.
У Юлии Солнышковой красивая, лиричная композиция «Яркий свет». Фото: Детское Евровидение 2019/vk.com
Напомним, детское Евровидение в этом году пройдет в 17 раз. Международный финал пройдет в польском городе Гливице 24 ноября.
ИСТОЧНИК KP.RU