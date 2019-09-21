Глава Ростуризма предложила сделать Золотое кольцо интересным для молодежи

СЕГОДНЯ 14:56 2019-09-21T14:56:38+03:00

Об этом Зарина Догузова сказала во время визита в Ярославскую область

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20 сентября глава Ростуризма Зарина Догузова побывала а Ярославской области. На встрече с губернатором региона Дмитрием Мироновым она обсудила перспективы развития туристического маршрута «Золотое кольцо России».

– Итогом этой поездки в Ярославскую область должна стать дорожная карта того, что нам нужно сделать, чтобы увеличить туристическую привлекательность комплексного туристического продукта вокруг Москвы, который мы называем Золотым кольцом, – отметила Догузова. – Посмотрим, что делается, что нужно делать. Для достижения результата необходимо синхронизировать усилия всех министерств и ведомств, а также инвесторов и экспертов отрасли. Одна из основных задач – перезапустить Золотое кольцо с учетом запросов молодежи, которая формирует свои предпочтения на основании информации из сети Интернет. Для этого надо диверсифицировать предложение, разнообразить турпродукт и правильно его спозиционировать на новые целевые аудитории с учетом новых возможностей в цифровой среде.

Дмитрий Миронов с вою очередь подчеркнул, что развитие туризма – это одна из десяти точек роста, составляющих стратегию социально-экономического развития региона, но для реализации всего задуманного нужна федеральная поддержка.

По окончании встречи губернатор и глава Ростуризма посетили храм Ильи Пророка, а также осмотрели шоу-макет «Золотое кольцо».

ИСТОЧНИК KP.RU