В Ярославле на улице Ньютона сбили 56-летнюю женщину

СЕГОДНЯ 11:23 2019-09-21T12:08:11+03:00

Очевидцы говорят, что она перебегала дорогу в неположенном месте [видео]

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В Ярославле сбили 56-летнюю женщину. ДТП произошло в 17 часов 30 минут 20 сентября на улице Ньютона.

- По предварительной информации, на пешехода наехал автомобиль «Форд», за рулем которого находился 34-летний водитель, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.

К счастью, женщина выжила, но получила травмы. С места аварии ее увезли в больницу.

В соцсетях очевидцы происшествия пишут, что пострадавшая перебегала дорогу в неположенном месте, хотя до пешеходного перехода было всего 10 метров.

- Все было на моих глазах, продукты по дороге все раскатились, страшно, - рассказывает одна из свидетельниц аварии в группе «Ярославль LIVE» в «ВКонтакте».

Сейчас по факту ДТП идет проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

В полиции еще раз напомнили ярославским водителям об обязанности уступать дорогу пешеходам, пользующимся преимуществом в движении, и необходимости быть внимательными при подъезде к пешеходным переходам, снижать скорость. А пешеходов призвали переходить дорогу по переходам, а при их отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров или обочин. При отсутствии в зоне видимости перехода и перекрестка разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны.

Фото: Саша Кузнецов в группе «Ярославль LIVE» в «ВКонтакте».

На улице Ньютона машина сбила пешехода. 20.09.19. Видео: Ярнет..ГОТОВЫЕ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ОТ 650 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ http://saferegion.net http://yarnet.ru http://yarbatut.ru

ИСТОЧНИК KP.RU