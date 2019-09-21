«Локомотив» проиграл «Витязю» в Ярославле

СЕГОДНЯ 10:26 2019-09-21T10:43:06+03:00

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Просто удивительно выглядела команда Крейга Мактавиша на льду «Арены-2000» в первом периоде матча против подмосковного «Витязя», который сейчас несколько неожиданно в лидерах Западной конференции. «Локомотив», лишь после сложной победы в Риге сумевший вклиниться в восьмерку команд, получающих право играть в плейофф, по всем раскладам должен был больше заботиться обороной ворот Александра Лазушина, однако выбрал атакующий стиль. И, вроде, правильно сделал. Весь первый период прошел при подавляющем игровом превосходстве наших ребят. Острота у ворот «Витязя» возникала едва ли не при каждой атаке ярославцев. Примерно с десяток выгоднейших моментов создали у чужих ворот. Шанс отличиться был у многих хотя бы по разу.

Матч «Локомотив» - «Витязь».Фото: Андрей КОМИССАРОВ

Но! Вот с реализацией было неважно. Отчасти в том была виновата скорость наших игроков, из-за чего на завершающий бросок порой не хватало мгновения для точности. Но надежен был и вратарь «Витязя», которого только Антон Ландер с паса Тая Рэтти смог пробить. Этот гол, хотя и вывел Ярославль вперед, но сослужил плохую службу, убаюкав настрой наших. В действиях хоккеистов все отчетливее стало проявляться чувство какого-то превосходства, переходящего отчасти в пижонстве. Игроки стали увлекаться красивостью атак, упуская из виду, что главная красота видна на табло. Когда в начале второго периода нашим все же удалась красивая комбинация и Павел Кудрявцев довел счет до 2:0, «бронепоезд» словно сдулся, сбросив обороты. А чем чревато сбрасывать обороты, давно известно.

Матч «Локомотив» - «Витязь».Фото: Андрей КОМИССАРОВ

«Витязи» перехватили инициативу и у ворот Александра Лазушина что-то вроде пекла. Вдобавок еще допустили нарушение численного состава. Штраф отправился отбывать Александр Свитов. В меньшинстве держались прилично. Даже смогли организовать выход Кудрявцева «один в ноль». Забить не удалось, зато от досады Павел заработал удаление, оставив своих втроем. «Витязь» в этом сезоне «лишнего» реализует успешно, чем и в Ярославле воспользовался. Причем, дважды. За одну минуту. А счет сравнялся. В третьем периоде наши встряхнулись и активизировались. Однако и гости старались перевести игру в зону к Лазушину. И им повезло. В одном из моментов закрытый игроками Лазушин слишком поздно увидел летевшую в «девятку» шайбу – 2:3. Этот гол надолго шокировал наших молодых игроков. Наладить игру в стиле «а ля первый период» им так и не удалось. Досадное поражение, но заслуженное.. За упущенные моменты и допущенную расслабленность.

«Локомотив» - «Витязь» - 2:3 (1:0; 1:2; 0:1).

Матч «Локомотив» - «Витязь».Фото: Андрей КОМИССАРОВ

ИСТОЧНИК KP.RU