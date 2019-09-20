В Ярославле столкнулись три легковушки – есть пострадавший

СЕГОДНЯ 20:35 2019-09-20T20:35:20+03:00

Удар был такой силы, что машины смяло, как гармошку. Фото ГУ МЧС по ЯО

Авария произошла сегодня, 20 сентября, в начале шестого часа вечера

Изменить размер текста: A A

Столкновение произошло на пересечении улиц Труфанова и Панина в Дзержинском районе Ярославля. Столкнулись две иномарки «Киа Рио» и «Ниссан Кашкай» с отечественным «Ваз-2117».

На ликвидацию последствий дорожно-транспортного происшествия от МЧС выезжали 5 спасателей и машина спецтехники.

- Однако помощь их не потребовалась, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.

В результате дорожно-транспортного происшествия, затруднившего движение в час пик, есть один пострадавший, данные о нем пока уточняются, а у автомобилей сильно повреждены бамперы и кузова.

ИСТОЧНИК KP.RU