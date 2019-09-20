2019-09-20T20:12:07+03:00
Общество

В Ярославской области разыскивают пенсионерку с кофейной сумкой

73-летняя женщина ушла из дома вчера, 19 сентября
Мария СОКОЛОВА
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Пропавшая женщина нуждается в медицинской помощи. Фото ВК/ЯРОО "ЯрСпас"Пропавшая женщина нуждается в медицинской помощи. Фото ВК/ЯРОО "ЯрСпас"
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Асария Шакировна Малова, жительница поселка Константиновский Тутаевского района, до настоящего времени так и не вернулась. Ее местонахождение до сих пор не установлено.

На вид женщине 70-75 лет, рост 154 см, она худощавого телосложения, волосы седые, волнистые средней длины. Есть особая примета – на переносицы у женщины ссадина 0,5-0,7 см.

Была одета: сиреневая вязаная шапка, темно-фиолетовая куртка с желтыми манжетами, черные брюки, сиреневые полусапожки. При себе имеет сумку кофейного цвета из кожзаменителя.

Асария Малова не ориентируется в пространстве и нуждается в медицинской помощи.

Волонтеры ярославского отряда «ЯрСпас» просят всех, кто что-либо знает о пропавшей пенсионерке или видел ее после 19 сентября, позвонить по телефонам 02, 102 или 112 (с сотового) – полиция, или 8-910-964- 08-38 – горячая линия поискового отряда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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