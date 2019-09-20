2019-09-20T18:52:31+03:00
Общество

Тело под мостом: в Рыбинске погибла многодетная мама

Проводится доследственная проверка
Мария СОКОЛОВА
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По факту гибели многодетной матери в Рыбинске проводится доследственная проверка.По факту гибели многодетной матери в Рыбинске проводится доследственная проверка.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На этой неделе недалеко от офиса МФЦ под мостом над речкой Черемуха было обнаружено тело молодой женщины. 35-летняя мать троих детей ушла отдохнуть в бар у пивзавода. Молодая женщина была там с близкой родственницей, что именно произошло в тот роковой вечер, пока неизвестно, но домой родственница пришла одна. Обнаженное тело молодой мамы, прикрытое курткой, наутро нашел ее старший несовершеннолетний сын.

- Причина смерти многодетной мамы пока не установлена, проводится доследственная проверка. Сейчас рассматриваются все возможные версии, - пояснил источник в правоохранительных органах.

В СУ СКР пока от комментариев воздерживаются в интересах следствия.

- Она была замечательной мамой и прекрасной женой! Мой муж — её двоюродный брат. И я сама с ней была знакома. Случилось горе... Никто от этого не застрахован, увы. Детей никто не бросил, у них есть отец и самая замечательная в мире бабушка, - написала в соцсети родственница погибшей Анастасия Ефимова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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