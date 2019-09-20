Первые заморозки: в Ярославской области похолодает до -3 градусов

СЕГОДНЯ 17:14 2019-09-20T17:14:38+03:00

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В Ярославскую область в ближайшие дни придут настоящие заморозки.

20 и 21 сентября в ночные и утренние часы ожидается понижение температуры до -1..-3 градусов.

ГУ МЧС предупреждает ярославцев о возможности возникновения чрезвычайных ситуаций. Водители должны быть внимательны на дорогах. Есть риск нарушения работы электроэнергетических систем. Это связано с повышенными нагрузками.

Днем возможен небольшой дождь. Ртуть в термометре поднимется до +5, +10 градусов.

Метеорологическая видимость не ухудшится.

ИСТОЧНИК KP.RU