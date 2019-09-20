Вытащил деньги из кармана и убежал: ярославца обокрали на выходе из кафе
В Ярославле осудили 26-летнего местного жителя, который в январе 2019 года совершил кражу. В суде установлено, что пьяный преступник вышел из кафе за незнакомым мужчиной. На улице он засунул руку в карман потерпевшего, достал оттуда шесть тысяч рублей и убежал.
- При назначении наказания суд учел, что ранее мужчина был судим, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, вину в совершении преступления полностью признал, а также активно способствовал расследованию преступления и раскаялся в содеянном, - добавили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Фемида приговорила карманника к заключению на год и шесть месяцев колонии строгого режима. Пока приговор суда в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU