2019-09-20T17:13:19+03:00
Происшествия

Вытащил деньги из кармана и убежал: ярославца обокрали на выходе из кафе

Сумма ущерба составила шесть тысяч рублей
Полина ЗАЙЦЕВА
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Преступник признал вину и раскаялся в содеянном.Преступник признал вину и раскаялся в содеянном.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле осудили 26-летнего местного жителя, который в январе 2019 года совершил кражу. В суде установлено, что пьяный преступник вышел из кафе за незнакомым мужчиной. На улице он засунул руку в карман потерпевшего, достал оттуда шесть тысяч рублей и убежал.

- При назначении наказания суд учел, что ранее мужчина был судим, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, вину в совершении преступления полностью признал, а также активно способствовал расследованию преступления и раскаялся в содеянном, - добавили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Фемида приговорила карманника к заключению на год и шесть месяцев колонии строгого режима. Пока приговор суда в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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