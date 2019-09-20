26 ярославских пар расписались во Дворце бракосочетания в волшебную дату 19.09.19

СЕГОДНЯ 16:14 2019-09-20T16:56:24+03:00

Такое число нужно бронировать за год до торжества

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В четверг, 19 сентября, в ярославском Дворце бракосочетания расписалось 26 влюбленных пар.

Они выбрали такую дату неслучайно. Одних молодоженов привлекло красивое число, другие верят в магию чисел. Некоторые невесты даже признались, что ходили к астрологам перед тем, как выбрать день знаменательного события.

Начальник отдела ЗАГС города Ярославля Наталия Рыбкина рассказала, что такие числа обычно бронируют за год до торжества, ведь 19-09-19 бывает только раз в жизни.

Еще один плюс интересного сочетания чисел, это запоминаемость. Дату легко запомнить, чтобы поздравить друг друга с днем свадьбы.

ИСТОЧНИК KP.RU