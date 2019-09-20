На Перекопе мигрант сорвал с пьяной ярославны золотую цепочку за 15 тысяч

СЕГОДНЯ 16:12 2019-09-20T16:12:32+03:00

Злоумышленник воспользовался тем, что потерпевшая была пьяна. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

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Прокуратура Ярославля поддержала обвинение по делу грабителя, сорвавшего с женщины золотую цепочку. Следствием установлено, что ночью 26 июля 2019 года 23-летний преступник увидел на улице пьяную 38-летнюю женщину, которая возвращалась домой.

- Парень, не имеющий регистрации на территории России, подбежал и сорвал с нее золотую цепочку с кулоном, стоимостью 15 тысяч рублей, после чего скрылся с места преступления, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Грабитель планировал продать украшение, однако, полицейские задержали его раньше. За совершение грабежа преступник может отправиться в колонию на четыре года.

ИСТОЧНИК KP.RU