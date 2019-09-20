2019-09-20T12:32:38+03:00
Происшествия

Двое ярославцев подожгли машину приятеля из-за долга в 50 тысяч рублей

Две рядом стоящие иномарки тоже загорелись
Екатерина РЯБЦЕВА
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Ущерб от повреждения составил 587 тысяч рублейУщерб от повреждения составил 587 тысяч рублейФото: Александр КОЦ
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В июне 2018 года двое 35-летних ярославцев решили отомстить своему знакомому, который взял у них в долг 50 тысяч рублей, и не торопился возвращать.

Мужчины подошли к машине Хендай, которая принадлежала их приятелю, облили капот бензином и подожгли.

Рядом стоящие иномарки Форд и Митсубиси тоже загорелись. Форд и Хендай получили значительные повреждения, ущерб от которых составил 587 тысяч рублей.

– По факту умышленного уничтожения и повреждения чужого имущества, повлекшего причинение значительного ущерба было возбуждено уголовное дело, – рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Злоумышленники могут отправиться на принудительные работы или получить реальный срок

ИСТОЧНИК KP.RU

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