Двое ярославцев подожгли машину приятеля из-за долга в 50 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:32 2019-09-20T12:32:38+03:00

Ущерб от повреждения составил 587 тысяч рублей Фото: Александр КОЦ

Две рядом стоящие иномарки тоже загорелись

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В июне 2018 года двое 35-летних ярославцев решили отомстить своему знакомому, который взял у них в долг 50 тысяч рублей, и не торопился возвращать.

Мужчины подошли к машине Хендай, которая принадлежала их приятелю, облили капот бензином и подожгли.

Рядом стоящие иномарки Форд и Митсубиси тоже загорелись. Форд и Хендай получили значительные повреждения, ущерб от которых составил 587 тысяч рублей.

– По факту умышленного уничтожения и повреждения чужого имущества, повлекшего причинение значительного ущерба было возбуждено уголовное дело, – рассказали в прокуратуре Ярославской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU