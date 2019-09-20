Двое ярославцев подожгли машину приятеля из-за долга в 50 тысяч рублей
В июне 2018 года двое 35-летних ярославцев решили отомстить своему знакомому, который взял у них в долг 50 тысяч рублей, и не торопился возвращать.
Мужчины подошли к машине Хендай, которая принадлежала их приятелю, облили капот бензином и подожгли.
Рядом стоящие иномарки Форд и Митсубиси тоже загорелись. Форд и Хендай получили значительные повреждения, ущерб от которых составил 587 тысяч рублей.
– По факту умышленного уничтожения и повреждения чужого имущества, повлекшего причинение значительного ущерба было возбуждено уголовное дело, – рассказали в прокуратуре Ярославской области.
Злоумышленники могут отправиться на принудительные работы или получить реальный срок
ИСТОЧНИК KP.RU