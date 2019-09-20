Тепло в ярославских квартирах появится 27 сентября

СЕГОДНЯ 10:35 2019-09-20T10:35:40+03:00

20 и 21 сентября в Ярославской области начнутся заморозки Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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В Ярославле 24 сентября начнется отопительный сезон. Сначала тепло появится в социально-значимых объектах – больницах, культурных и спортивных учреждениях и школах.

В квартирах и административных зданиях отопление включат 27 сентября.

– Мэр Ярославля Владимир Волков подписал постановление о начале отопительного сезона, – сообщили в пресс-службе мэрии. – Документ уже вступил в силу.

Дома № 26 на Индустриальной улице и № 16 на улице 1905 года подключены к котельным АО «Яргортеплоэнерго». В них тепло появится одновременно с объектами социально-культурной сферы.

Отопительный сезон наступит как нельзя кстати: по сообщениям пресс-службы ГУ МЧС, 20 и 21 сентября в Ярославской области начнутся заморозки, и температура воздуха понизится до –3 градусов. В выходные пойдут дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU