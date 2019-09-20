Тепло в ярославских квартирах появится 27 сентября
В Ярославле 24 сентября начнется отопительный сезон. Сначала тепло появится в социально-значимых объектах – больницах, культурных и спортивных учреждениях и школах.
В квартирах и административных зданиях отопление включат 27 сентября.
– Мэр Ярославля Владимир Волков подписал постановление о начале отопительного сезона, – сообщили в пресс-службе мэрии. – Документ уже вступил в силу.
Дома № 26 на Индустриальной улице и № 16 на улице 1905 года подключены к котельным АО «Яргортеплоэнерго». В них тепло появится одновременно с объектами социально-культурной сферы.
Отопительный сезон наступит как нельзя кстати: по сообщениям пресс-службы ГУ МЧС, 20 и 21 сентября в Ярославской области начнутся заморозки, и температура воздуха понизится до –3 градусов. В выходные пойдут дожди.
ИСТОЧНИК KP.RU