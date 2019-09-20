2019-09-20T07:33:01+03:00
Общество

В Ярославское училище прибыл рояль из Санкт-Петербурга

И еще поступили три фирмы KAWAI
Мария СОКОЛОВА
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В училище появились новые музыкальные инструменты.В училище появились новые музыкальные инструменты.Фото: Правительство Ярославской области
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Серьезно обновилась материально-техническая база Ярославского музыкального училища (колледжа) им. Л. В. Собинова в рамках нацпроекта «Культура» и проекта «Культура малой Родины». Сюда в 2019 году направлено 19 миллионов 295 тысяч рублей. Из них 13 миллионов 700 тысяч – из федерального бюджета, остальное – из регионального.

Полученные средства позволили образовательному учреждению культуры в канун своего 115-летия приобрести новые музыкальные инструменты, оборудование, мебель и музыкально-нотную литературу.

В числе приобретений звуковое и интерактивное оборудование: микрофоны, стейдж-бокс, цифровой микшерный пульт, ноутбуки, проекторы, экраны, интерактивные доски. Также поступили хоровые станки, обновлена мебель: столы, шкафы, стеллажи, доски, тумбы, стулья. Кроме того, библиотечный фонд пополнился новыми музыкально-нотными пособиями и учебниками.

Самая серьезная покупка – четыре рояля, три из которых фирмы KAWAI, один – «Михаил Глинка».

– Поступление новых инструментов для нас, конечно, очень большая радость, – сказала директор Ярославского музыкального училища Светлана Шубина. – Особенно хочется отметить рояль отечественного производства, который прибыл из Санкт-Петербурга. Он отличается прекрасным звучанием. Когда настройщик принимал инструмент, он был в полном восторге.

В сентябре-октябре ожидается поступление еще одного рояля фирмы «Михаил Глинка» и пианино фирмы KAWAI, а также скрипки, духовых, народных и ударных инструментов. Кроме того, в актовом зале, на ремонт которого были выделены дополнительные средства из областного бюджета, будут установлены новые кресла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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