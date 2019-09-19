В центре Ярославля снова снимут всю плитку

СЕГОДНЯ 19:21 2019-09-19T19:21:44+03:00

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Улицу ремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На участке от Полушкиной рощи до Которосльной набережной заменяют более 50 тыс. кв. метров дорожного полотна с применением современных технологий, повышающих его износоустойчивость, устанавливают новый бордюрный камень и укладывают тротуарную плитку. - Улица Республиканская у нас находится на особом контроле. Ежедневные встречи с представителями подрядной организации дали положительный результат. На сегодняшний день работы здесь выполнены в большом объеме, практически закончена укладка асфальтобетонного покрытия. Но у нас много претензий по монтажу тротуарной плитки. Она выложена некачественно, много неровностей. Плитка не прошла экспертизу и будет полностью демонтирована, — сказал мэр города Владимир Волков.

ИСТОЧНИК KP.RU