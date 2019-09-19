2019-09-19T18:26:50+03:00
Общество

Грязная Волга: в Ярославле на реке обнаружены нефтяные пятна

По факту экологического ЧП проводится проверка
Мария СОКОЛОВА
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Нефтяные пятна на Волге были обнаружены в центре города.Нефтяные пятна на Волге были обнаружены в центре города.Фото: Правительство Ярославской области
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Специалисты департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области отобрали пробы воды для проведения дальнейших химико-аналитических исследований и установления размера причиненного ущерба.

– Принимаются меры по установлению обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к данному нарушению. Одновременно прорабатывается вопрос о принятии мер по ликвидации загрязнения, – сообщил председатель комитета государственного экологического надзора департамента охраны окружающей среды и природопользования Владимир Сафонов. – Так как Волга является объектом федерального надзора, материалы предварительной проверки будут направлены в управление Росприроднадзора для проведения дальнейших мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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