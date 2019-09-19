2019-09-19T16:44:23+03:00
Общество

В Ярославле мигранты могли купить сертификаты о знании русского языка

Документы распространяли с помощью интернет-магазина
Полина ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
На сайте можно было купить поддельный сертификат о знании русского языка и отечественной истории.На сайте можно было купить поддельный сертификат о знании русского языка и отечественной истории.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
Изменить размер текста:

В Ярославле сотрудники прокуратуры в ходе проверки наткнулись в интернете на сайт, на котором можно было купить поддельный сертификат о знании русского языка и отечественной истории. Подобный документ должны предоставлять мигранты, решившие получить временное российское гражданство.

- Сайт предлагал приобретение сертификатов о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации без соблюдения установленных законом требований, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

По результатам проверки прокуратура направила иск в суд с требованием признать сайт запрещённым. Заявление находится в стадии рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Грязная Волга: в Ярославле на реке обнаружены нефтяные пятна
МегаФон обеспечил высокоскоростным интернетом полумарафон «Золотое кольцо»
Количество погибших в ДТП с автобусом в Ярославской области увеличилось до девяти
В Ярославле хотят построить пешеходный мост через Которосль
Двое мстительных поджигателей предстанут перед судом
Ярославец отсудил свое право не платить повышенную цену за горячую воду, несмотря на отсутствие счетчика
Продадут все, что нарастили: ярославцев зовут на масштабную сельхоз-ярмарку
Чуть не перевернулся: появилось видео столкновения двух джипов в Ярославле
Буфет в Волковском театре будет работать и после спектаклей
На Чкалова в Ярославле сбили мужчину
Стал известен окончательный приговор водителю, въехавшему в толпу пешеходов на переходе в Ярославле
В Дзержинском районе Ярославля силовики заблокировали вора в торговом павильоне
«Локомотив» в Риге взял верх над «Динамо»
Около ярославского банка задержали мужчину с пистолетом
В ярославской колонии прошла свадьба в старорусском стиле
Медики Соловьевской больницы попросили не спекулировать на теме смертельной аварии в Ярославской области
Водители аж притормаживали: ярославцы залюбовались роскошной осенней радугой
В Рыбинске с 19 сентября стартует отопительный сезон
Сантехники смылись, когда услышали про полицию. Рассказываем о новом виде мошенничества
В Ярославской области могут изменить критерий многодетности семьи
В Ярославле с рельсов сошел трамвай. Еще бы, только посмотрите на это фото
Ярославские боксеры получили новый инвентарь на миллион рублей