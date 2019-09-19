В Ярославле мигранты могли купить сертификаты о знании русского языка
В Ярославле сотрудники прокуратуры в ходе проверки наткнулись в интернете на сайт, на котором можно было купить поддельный сертификат о знании русского языка и отечественной истории. Подобный документ должны предоставлять мигранты, решившие получить временное российское гражданство.
- Сайт предлагал приобретение сертификатов о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации без соблюдения установленных законом требований, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.
По результатам проверки прокуратура направила иск в суд с требованием признать сайт запрещённым. Заявление находится в стадии рассмотрения.
ИСТОЧНИК KP.RU