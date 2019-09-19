2019-09-19T13:41:11+03:00
Общество

Ярославец отсудил свое право не платить повышенную цену за горячую воду, несмотря на отсутствие счетчика

В этом жителю помог департамент госжилнадзора области
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Теперь управдом должен сделать жителю перерасчет.Теперь управдом должен сделать жителю перерасчет.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Житель дома №2 по улице Чехова через суд добился права не платить завышенную цену за горячую воду из-за отсутствия счетчика. Отстоять правоту ярославцу помог департамент госжилнадзора области.

- Инспекторы установили, что управляющая организация многоквартирными домами Заволжского района неправомерно начисляла нанимателю квартиры плату за горячее водоснабжение с повышающим коэффициентом в связи с отсутствием в квартире индивидуального прибора учета. Однако собственником квартиры являлась мэрия Ярославля, а не наниматель. Управляющей организации было выдано предписание об устранении нарушений и перерасчете платы за коммунальный ресурс, - рассказали в департаменте.

Управдом попытался оспорить это решение. Но арбитражный суд апелляционной инстанции в Кирове подтвердил законность требований департамента - начисление платы за коммунальные услуги с применением повышающих коэффициентов к нормативу потребления возможно только в отношении собственников жилых помещений и не может быть осуществлено в отношении нанимателей, не наделенных полномочиями по самостоятельному решению вопроса об оснащении помещений приборами учета потребленных ресурсов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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