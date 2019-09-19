Продадут все, что нарастили: ярославцев зовут на масштабную сельхоз-ярмарку

СЕГОДНЯ 11:58 2019-09-19T11:58:47+03:00

Организаторы обещают на площадке «ЯрАгро» даже ярославские арбузы, дыни и виноград

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Масштабная сельхоз-ярмарка «ЯрАгро» развернется в Ярославле 20-21 сентября. На площадке у КЗЦ «Миллениум» садоводы-любители и крупные хозяйства будут торговать всем, что нарастили и произвели - сырами, мясом, колбасой, рыбой, медом, картофелем и другими овощи, оригинальными напитками, кондитерскими изделиями местного производства. Организаторы даже обещают ярославский виноград, арбузы и дыни. И все это по оптовым ценам.

Дачники смогут приобрести на ярмарке семена, удобрения, саженцы и инвентарь, обменяться с коллегами-садоводами секретами выращивания хорошего урожая.

Также на ярмарке будет работать город мастеров. Народные умельцы покажут свои изделия из дерева, лозы, стекла, глины, декоративных камней, проведут мастер-классы по ткачеству, бисероплетению, гончарному искусству, пошиву кукол из лоскутков.

Под открытым небом откроется маркет местной еды. А в субботу, 21 сентября, в здании КЗЦ шеф-повара будут проводить открытые бесплатные мастер-классы «Секреты ярославской кухни. Сезонные продукты».

ИСТОЧНИК KP.RU