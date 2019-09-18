В Ярославле могут появиться парковки для колясок

СЕГОДНЯ 16:19 2019-09-18T16:19:08+03:00

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В Ярославле могут появиться парковки для детских колясок. С такой инициативой выступили активисты городского клуба «Молодая семья».

- Родители часто сталкиваются с проблемой отсутствия специальных оснащенных мест для детских колясок на территории больниц, детских садов и других общественных мест. Проект направлен на создание удобной, безопасной и благоустроенной среды для молодых семей с маленькими детьми. В Течение 2019 года проведена работа по изучению опыта других регионов в решении данной проблемы, проведен опрос жителей города по определению самых востребованных мест для установки парковок, продуман мает парковки, ее установки и оснащения, - рассказал 18 сентября на заседании комиссии муниципалитета Ярославля по соцполитике начальник управления по молодежной политике мэрии Ярославля Захар Кармалита.

Для получения средств на организацию парковок клуб подал заявку на грантовый конкурс «Доброволец России». Проект уже прошел в полуфинал. Окончательные итоги конкурса подведут 26 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU