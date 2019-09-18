В Ярославле постоят дом для переселенцев из аварийного жилья

СЕГОДНЯ 15:40 2019-09-18T15:40:27+03:00

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В Ярославле построят дом для жителей ветхого и аварийного жилья. Об этом 18 сентября на заседании комиссии по ЖКХ муниципалитета города сообщила первый заместитель директора по экономическим вопросам МКУ «Агентство по строительству» Ярославля Ольга Шигина.

По ее словам, за 2019-2020 год планируется расселить 3,7 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Для этого к сентябрю следующего года планируют построить четырехэтажный многоквартирный дом на улице Посохова

Уже проведен конкурс на выполнение проектной документации. Подряд взяла костромская компания «Перспектива». По контракту, к 29 ноября этого года подготовка проектно-сметной документации должна быть выполнена.

ИСТОЧНИК KP.RU