«Понимание есть, денег нет»: мэрия Ярославля задолжала за капремонт муниципального жилья 160 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 15:25 2019-09-18T15:25:30+03:00

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Мэрия Ярославля подает плохой пример горожанам. Администрация задолжала около 160,5 миллионов рублей по взносам за капитальный ремонт общедомового имущества муниципального жилого фонда. Такая сумма копилась и росла с 2016 года.

Информация об этом прозвучала 18 сентября на заседании комиссии по ЖКХ муниципалитета Ярославля. Причиной накопления долгов стало то, что деньги из бюджета Ярославля на эти цели выделяются далеко не в полном объеме.

- Это связано с дефицитом доходной части бюджета, - пояснила заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Ольга Югова.

Мэрия выступила с предложением о реструктуризации долга. В частности, в этом и начале следующего года власти намерены отдать 31 миллион в уплату долга. При этом мэрия пообещала фонду гасить текущие платежи. И попыталась сделать это с мая. Правда, вместо 5,6 миллионов в месяц (средства, которые должны были пойти на общий счет и спецсчета) перечисляла в фонд по 3,5 миллиона – оплата за то жилье, которое копит деньги на капремонт исключительно в «котле». С сентября пообещали добавить к этому и суммы, отчисляемые на спецсчета.

Между тем, известно, что фонд капремонта уже подал на мэрию в суд. Пока иск выставлен на 68 миллионов. Сейчас департамент городского хозяйства вышел с предложением о внесении поправок в бюджет города этого года о выделении денег на данную статью расходов.

- Вы общались по этой теме с департаментом финансов? Есть у них понимание по этому вопросу? – спросил у Ольги Юговой председатель муниципалитета Артур Ефремов.

- Понимание есть, денег нет, - ответила Югова.

Выделят ли в итоге средства на погашение долгов, станет известно по итогам внесения поправок в бюджет.

ИСТОЧНИК KP.RU