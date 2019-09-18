2019-09-18T15:25:30+03:00
Общество

«Понимание есть, денег нет»: мэрия Ярославля задолжала за капремонт муниципального жилья 160 миллионов рублей

Проблему обсудили в муниципалитете города
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
Мэрия Ярославля стала крупным неплательщиком за капремонт.Мэрия Ярославля стала крупным неплательщиком за капремонт.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Мэрия Ярославля подает плохой пример горожанам. Администрация задолжала около 160,5 миллионов рублей по взносам за капитальный ремонт общедомового имущества муниципального жилого фонда. Такая сумма копилась и росла с 2016 года.

Информация об этом прозвучала 18 сентября на заседании комиссии по ЖКХ муниципалитета Ярославля. Причиной накопления долгов стало то, что деньги из бюджета Ярославля на эти цели выделяются далеко не в полном объеме.

- Это связано с дефицитом доходной части бюджета, - пояснила заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Ольга Югова.

Мэрия выступила с предложением о реструктуризации долга. В частности, в этом и начале следующего года власти намерены отдать 31 миллион в уплату долга. При этом мэрия пообещала фонду гасить текущие платежи. И попыталась сделать это с мая. Правда, вместо 5,6 миллионов в месяц (средства, которые должны были пойти на общий счет и спецсчета) перечисляла в фонд по 3,5 миллиона – оплата за то жилье, которое копит деньги на капремонт исключительно в «котле». С сентября пообещали добавить к этому и суммы, отчисляемые на спецсчета.

Между тем, известно, что фонд капремонта уже подал на мэрию в суд. Пока иск выставлен на 68 миллионов. Сейчас департамент городского хозяйства вышел с предложением о внесении поправок в бюджет города этого года о выделении денег на данную статью расходов.

- Вы общались по этой теме с департаментом финансов? Есть у них понимание по этому вопросу? – спросил у Ольги Юговой председатель муниципалитета Артур Ефремов.

- Понимание есть, денег нет, - ответила Югова.

Выделят ли в итоге средства на погашение долгов, станет известно по итогам внесения поправок в бюджет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославле постоят дом для переселенцев из аварийного жилья
Друзья из ближнего зарубежья торгуют наркотиками, воруют и откупаются взятками в Ярославле
В Угличе мужчина украл сотовый телефон из подсобного помещения автомойки
В Ярославской области прекратили уголовное дело против экс-мэра Ростова Великого
Областного депутата шокировало состояние амбулатории под Переславлем-Залесским
В Ярославле эвакуировали школу № 18 второй раз за неделю
В мэрии Ярославля прокомментировали слухи об отмене ЕГЭ в 2020 году
На дороге Ярославль-Рыбинск «Приора» сбила лося. Молодой водитель госпитализирован
МегаФон достиг 2,46 Гбит/с на 5G-смартфоне
В Ярославле задержали серийного вора автомобильных регистраторов
В лесах Ярославской области проложили 800 километров противопожарных полос
В Ярославской области разыскивают 15-летнюю Анну Рощину из Тутаева
В Ярославле по факту ужасной работы управляющей компании заведено дело
В Ярославле липовый продавец косметики обманула людей на 25 миллионов
Онкологи назвали районы Ярославской области, где больше всего болеют раком
В Рыбинске после ремонта открыли детский сад №54
В ярославском кафе рыжий таракан лакомился вареньем и сметаной