2019-09-17T20:35:46+03:00
Общество

В Ярославской области разыскивают 15-летнюю Анну Рощину из Тутаева

Девушка пропала 16 сентября
Полина ЗАЙЦЕВА
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Девушка среднего роста, около 165 сантиметров, худощавого телосложения.Девушка среднего роста, около 165 сантиметров, худощавого телосложения.Фото: СУ СКР по Ярославской области
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В Ярославской области в розыск объявлена 15-летняя Анна Рощина. Жительница Тутаева пропала 16 сентября 2019 года. Девушка среднего роста, около 165 сантиметров, худощавого телосложения. У Анны темные волосы и голубые глаза.

- Анна была одета в джинсы бело-голубого цвета, зеленую куртку и черно-белые кроссовки, при себе имела черный рюкзак, - уточнили в пресс-службе Следственного Управления следственного комитета России по Ярославской области.

Если вы видели девушку или располагаете информацией о ее местонахождении, просьба сообщить об этом в Тутаевский межрайонный следственный отдел по телефонам 8-909-277-22-06, 8-962-209-00-47, 8(48533) 7-09-46 или в полицию по номерам 8(48533)2-31-12, "02", «102».

ИСТОЧНИК KP.RU

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