2019-09-17T17:38:35+03:00
Общество

В Рыбинске после ремонта открыли детский сад №54

Дошкольное учреждение восстановили после пожара в электрощите
Екатерина РЯБЦЕВА
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На смену электропроводки было потрачено около 2 миллионов рублей, а затраты на ремонт составили почти 600 тысяч рублейНа смену электропроводки было потрачено около 2 миллионов рублей, а затраты на ремонт составили почти 600 тысяч рублейФото: Администрация Рыбинска
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В Рыбинске отремонтировали детский сад №54 на улице Кулибина. В апреле в дошкольном учреждении случился пожар в электрощите. Пламя уничтожило одну группу.

Садик тогда закрыли, а 80 детей распределили в другие учреждения в микрорайоне.

В ходе ремонта рабочие восстановили входное распределительное устройство электроснабжения и установку автоматической пожарной сигнализации, а также сделали косметический ремонт группы.

На смену электропроводки было потрачено около 2 миллионов рублей, а затраты на ремонт составили почти 600 тысяч рублей. Все средства выделили из городского бюджета.

16 сентября детский сад начал свою работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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