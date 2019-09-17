В Рыбинске после ремонта открыли детский сад №54
В Рыбинске отремонтировали детский сад №54 на улице Кулибина. В апреле в дошкольном учреждении случился пожар в электрощите. Пламя уничтожило одну группу.
Садик тогда закрыли, а 80 детей распределили в другие учреждения в микрорайоне.
В ходе ремонта рабочие восстановили входное распределительное устройство электроснабжения и установку автоматической пожарной сигнализации, а также сделали косметический ремонт группы.
На смену электропроводки было потрачено около 2 миллионов рублей, а затраты на ремонт составили почти 600 тысяч рублей. Все средства выделили из городского бюджета.
16 сентября детский сад начал свою работу.
ИСТОЧНИК KP.RU