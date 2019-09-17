В санатории под Ярославлем мужчина выпил с охранником и попытался его зарезать
В одном из санаториев в Некрасовском районе Ярославской области произошло жуткое преступление. Застолье закончилось поножовщиной и чуть не привело к гибели человека. Местный охранник выпивал со знакомым, как вдруг он вонзил нож ему в грудь. Собутыльник скрылся, оставив жертву истекать кровью.
К счастью, охранника успели вовремя госпитализировать, тем самым спасли его жизнь. А вот жизнь 46-летнего мужчины, который пытался убить приятеля, похоже, уже не спасти – он и раньше привлекался к уголовной ответственности, и теперь его ждет суровое наказание.
На подозреваемого завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Он может провести за решеткой до десяти лет
ИСТОЧНИК KP.RU