В санатории под Ярославлем мужчина выпил с охранником и попытался его зарезать

СЕГОДНЯ 10:06 2019-09-17T10:06:30+03:00

Пить на рабочем месте не только вредно, но и опасно для жизни Фото: Роман РЫЖИКОВ

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В одном из санаториев в Некрасовском районе Ярославской области произошло жуткое преступление. Застолье закончилось поножовщиной и чуть не привело к гибели человека. Местный охранник выпивал со знакомым, как вдруг он вонзил нож ему в грудь. Собутыльник скрылся, оставив жертву истекать кровью.

К счастью, охранника успели вовремя госпитализировать, тем самым спасли его жизнь. А вот жизнь 46-летнего мужчины, который пытался убить приятеля, похоже, уже не спасти – он и раньше привлекался к уголовной ответственности, и теперь его ждет суровое наказание.

На подозреваемого завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Он может провести за решеткой до десяти лет

ИСТОЧНИК KP.RU