Ярославские приставы арестовали деньги в кассе кафе

СЕГОДНЯ 16:58 2019-09-16T16:58:42+03:00

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Ярославское кафе задолжало в бюджет более полмиллиона рублей. Приставы с налоговиками пришли по адресу заведения и арестовали деньги, которые лежали в кассе.

Представители власти уже приходили к бизнесмену, чтобы арестовать витрины, столы, холодильники, систему для разлива пива, кофе-машины, светильники и телевизоры. Приставы попросили оценщика назвать стоимость этого имущества. Его оставили на хранение хозяину.

– Стоит отметить, что с момента ареста оборудования и мебели сумма долга значительно снизилась и на данный момент составляет 180 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе УФССП по Ярославкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU