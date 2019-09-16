2019-09-16T16:58:42+03:00
Общество

Ярославские приставы арестовали деньги в кассе кафе

Собственник организации задолжал в бюджет крупную сумму
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: УФССП по Ярославской областиФОТО: УФССП по Ярославской области
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Ярославское кафе задолжало в бюджет более полмиллиона рублей. Приставы с налоговиками пришли по адресу заведения и арестовали деньги, которые лежали в кассе.

Представители власти уже приходили к бизнесмену, чтобы арестовать витрины, столы, холодильники, систему для разлива пива, кофе-машины, светильники и телевизоры. Приставы попросили оценщика назвать стоимость этого имущества. Его оставили на хранение хозяину.

– Стоит отметить, что с момента ареста оборудования и мебели сумма долга значительно снизилась и на данный момент составляет 180 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе УФССП по Ярославкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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