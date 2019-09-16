2019-09-16T16:08:07+03:00
Общество

В Ярославле через две недели начнется отопительный сезон

Сначала тепло придет в садики, школы и больницы
Екатерина РЯБЦЕВА
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Власти планируют отопить город в начале октябряВласти планируют отопить город в начале октябряФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Ярославле включат отопление, когда среднесуточная температура понизится до + 8 градусов и продержится так до пяти дней. Тогда в мэрии подпишут соответствующее постановление.

Сначала тепло придет в детские сады, школы, другие учебные заведения и больницы.

– На общегородском собрании Владимир Волков напомнил, что осталось примерно 2 недели до начала отопительного сезона. Отопление включают по распоряжению мэра, – рассказали в пресс-службе мэрии.

Это значит, что ярославские квартиры начнут отапливаться в начале октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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