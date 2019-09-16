2019-09-16T13:39:06+03:00
Общество

У выживших в смертельном ДТП под Ярославлем ушибы внутренних органов и черепно-мозговые травмы

Два пациента находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации
Екатерина РЯБЦЕВА
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Состояние остальных пациентов средней степени тяжестиСостояние остальных пациентов средней степени тяжестиФото: Александр ГЛУЗ
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В понедельник, 16 сентября, в больнице имени Соловьева находятся 11 пострадавших в ужасном ДТП в Гаврилов-Ямском районе. Семь человек отправили на амбулаторное лечение.

Двое пациентов пребывают в крайне тяжелом состоянии. Они в реанимационном отделении. У пострадавших в аварии многочисленные переломы, ушибы внутренних органов и черепно-мозговые травмы.

Остальные пациенты лечатся в других отделениях больницы. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.

– Мы проводим консультации с помощью министерства здравоохранения РФ и департамента здравоохранения, – прокомментировала ситуацию директор больницы имени Соловьева Наталья Даниленко. – Вчера была организована видеоконференция с НИИ Н.Н. Бурденко.

Сейчас специалисты в режиме видеоконференцсвязи осуществляют консультацию главным специалистом-реаниматологом министерства здравоохранения Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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