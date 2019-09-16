Директор больницы имени Соловьева уверена, что аппарат МРТ исправно работает
В соцсетях появилась информация о неработающих томографах в больнице имени Соловьева.
В связи со страшным ДТП на трассе Ярославль – Иваново эта проблема выглядит абсурдной и не смешной.
– Вот я не знаю, успели ли починить к текущему моменту хотя бы один аппарат. Сотрудник, который сообщил о поломке, по понятным причинам просит сохранить анонимность. Но сама ситуация, когда губернатор бодро берёт дело на контроль, Бастрыкин начинает делопроизводство, департамент здравоохранения раздаёт указания, а травматолог диагностирует переломы и внутренние повреждения по старинке, клинически и на ощупь, а вместо КТ делают М-Эхо, – написала Ирина Волхонова на своей страничке в Фейсбуке.
Однако директор больницы Наталья Даниленко опровергает эту информацию. Руководитель «соловьевки» уверена, что аппарат МРТ работает в штатном режиме.
– Да, ему требуется определенный технический ремонт, но это не влияет на работу в настоящее время, – ответила глава медучреждения.
Также Наталья добавила, что уже объявлена закупка на проведение ремонта.
Однако выяснилось, что аппараты компьютерной томографии действительно остро нуждаются в ремонте. Директор заверила, что он будет сделан в ближайшее время, и добавила, что абсолютных показаний к проведению КТ у поступивших в больницу Соловьева в результате ДТП в Гаврилов-Ямском районе не было, так как все травмы – это переломы.
ИСТОЧНИК KP.RU