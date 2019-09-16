Парень из Ярославской области совершил 12 краж на 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:16 2019-09-16T09:16:48+03:00

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В полицию Ростовского района обратилась жительница поселка Петровское. Женщина рассказала, что кто-то разбил окно в ее доме, залез в хозяйственную постройку и украл бензотриммер, стоимостью более 5 тысяч рублей.

Правоохранители нашли и задержали 22-летнего подозреваемого. Молодой человек дал признательные показания.

– Следственным отделом ОМВД России по Ростовскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, – рассказали в ведомстве.

Выяснилось, что он причастен еще к 11 преступлениям, связанным с воровством. Сумма ущерба от его действий составляет более 100 тысяч рублей. По всем эпизодам возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU