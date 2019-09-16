В Рыбинске прошел парад спортсменов
14 сентября в Рыбинске на стадионе «Метеор» состоялся День спорта. Посетить спортивный праздник пришло более двух тысяч спортсменов и зрителей.
Парад спортсменов начался в 11 часов. В нем участвовали 500 педагогов, тренеров и воспитанников спортшкол со своими флагами и спортивными атрибутами. Там можно было увидеть и акробатов, и гиревиков, и штангистов, а также футболистов и волейболистов.
После парада начались мастер-классы, на которых рыбинцы могли попробовать разный спорт, а также познакомиться с тренерами и спортсменами.
Самым популярным видом спорта у горожан является шорт-трек и плавание.
ИСТОЧНИК KP.RU