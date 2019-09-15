В Ярославле всю неделю будет идти дождь
Ночью ртуть в термометре упадет до 4 градусов
Синоптики обещают солнце только к концу неделиФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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В Ярославскую область пришло похолодание. Погода на улице стала по-настоящему осенней: начались дожди и ветра. Ночью температура воздуха понизится до 4-9 градусов. Днем станет немного теплее: 11-16 градусов.
Порывы юго-западного ветра местами достигнут 15 метров в секунду.
Метеорологическая видимость будет хорошая: до 9000 метров.
Дождливая погода продлится ближайшие семь дней. Синоптики предполагают, что солнце ненадолго выглянет лишь к концу недели – в четверг и пятницу.
Одевайтесь теплее, и не забывайте зонт.
ИСТОЧНИК KP.RU