В Ярославле всю неделю будет идти дождь

15 Сент. 23:19 2019-09-15T23:19:01+03:00

Синоптики обещают солнце только к концу недели Фото: Екатерина РЯБЦЕВА

Ночью ртуть в термометре упадет до 4 градусов

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В Ярославскую область пришло похолодание. Погода на улице стала по-настоящему осенней: начались дожди и ветра. Ночью температура воздуха понизится до 4-9 градусов. Днем станет немного теплее: 11-16 градусов.

Порывы юго-западного ветра местами достигнут 15 метров в секунду.

Метеорологическая видимость будет хорошая: до 9000 метров.

Дождливая погода продлится ближайшие семь дней. Синоптики предполагают, что солнце ненадолго выглянет лишь к концу недели – в четверг и пятницу.

Одевайтесь теплее, и не забывайте зонт.

ИСТОЧНИК KP.RU