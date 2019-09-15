В Ярославской области пропал мужчина на красном велосипеде

СЕГОДНЯ 17:56 2019-09-15T17:56:30+03:00

Он уехал в лес из дома 14 сентября

Изменить размер текста: A A

В поселке Шурсокол Ростовского района пропал 67-летний мужчина. Василий Иванович Щеглов уехал в лес на красном велосипеде 14 сентября. С этого момента о нем ничего неизвестно.

Василий Иванович среднего роста – 175 сантиметров. Плотного телосложения. Волосы черные, глаза голубые.

Был одет в черную куртку и темные брюки. На ногах – зеленые сапоги ЭВА или берцы. С собой была корзина.

Нуждается в медицинской помощи.

Если вы что-нибудь знаете о местонахождении мужчины, звоните по телефону горячей линии Лизы Алерт: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU