2019-09-15T11:47:03+03:00
Происшествия

Ярославец ехал пьяным за рулем корейской иномарки

Мужчину привлекли к уголовной ответственности
Екатерина РЯБЦЕВА
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Во Фрунзенском районе на Корабельной улице сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Дэу Нексия. За рулем корейской иномарки находился 42-летний водитель. Мужчина управлял машиной пьяный.

Кстати, с ним это случилось не в первый раз.

– Ранее водитель привлекался к уголовной и административной ответственности и был лишен права управления транспортным средством, – пояснили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Правоохранители возбудили на ярославца уголовное дело.

Теперь он может отправиться за решетку на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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