Очередная ярославская пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников

СЕГОДНЯ 19:37 2019-09-14T19:37:47+03:00

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В полицию Заволжского района Ярославля обратилась 58-летняя женщина, у которой мошенники похитили 100 тысяч рублей. В ходе проверки было установлено, что потерпевшей позвонили неизвестные и представились сотрудниками банка.

- Сообщили, что для предотвращения несанкционированного списания денежных средств со счетов необходимо сообщить им данные банковской карты, - добавили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Женщина не стала обращаться в отделение банка и выполнила все указания звонивших, в результате чего лишилась денежных средств.

Подобный случай произошёл в Рыбинске, где мошенники обманули 45-летнюю женщину. Потерпевшая лишилась 145 тысяч рублей. По данным фактам проводятся проверки. Полиция предупреждает: банки не рассылают сообщений о блокировке карт, не производите никаких действий с банковской картой по указанию третьих лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU