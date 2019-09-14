2019-09-14T19:37:47+03:00
Общество

Очередная ярославская пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников

Преступники украли у женщины 100 тысяч рублей
Полина ЗАЙЦЕВА
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По факту случившегося проводятся проверки.По факту случившегося проводятся проверки.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В полицию Заволжского района Ярославля обратилась 58-летняя женщина, у которой мошенники похитили 100 тысяч рублей. В ходе проверки было установлено, что потерпевшей позвонили неизвестные и представились сотрудниками банка.

- Сообщили, что для предотвращения несанкционированного списания денежных средств со счетов необходимо сообщить им данные банковской карты, - добавили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Женщина не стала обращаться в отделение банка и выполнила все указания звонивших, в результате чего лишилась денежных средств.

Подобный случай произошёл в Рыбинске, где мошенники обманули 45-летнюю женщину. Потерпевшая лишилась 145 тысяч рублей. По данным фактам проводятся проверки. Полиция предупреждает: банки не рассылают сообщений о блокировке карт, не производите никаких действий с банковской картой по указанию третьих лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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