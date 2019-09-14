Ничья на казанском «огороде»

СЕГОДНЯ 19:01 2019-09-14T19:01:26+03:00

На первых же минутах «Рыжий» накалил обстановку у штрафной как бы хозяев «огорода» и заработал угловой. Фото: "ФК "Шинник" Ярославль"\vk.com.

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В связи с реконструкцией стадиона в Нижнекамске, «Нефтехимик» решил проводить домашние матчи в Казани, где в прошлом году принимали чемпионат мира.

Однако красавец стадион «Казань-Арена» нижнекамскому клубу явно не по чину, читай – не по карману, потому играть приходится на скромном стадионе «Рубин», при одном взгляде на газон которого слабонервные могут рухнуть в обморок. Газон и по виду, и по сути полностью соответствует давним временам весеннего футбола нашей страны, когда такие поля откровенно называли «огородами», разве что не вспаханными. Куцый травяной покров на отдельных участках поля при огромных проплешинах, где мяч просто застревал, как в пляжном футболе.

Весь первый тайм парни Александра Побегалова только приспосабливались к казанскому «огороду». Хоть и попыток делали немало, но никакой остроты в атаках ярославцев не получалось. Даже элементарные удары с земли не получались, потому что вместе с мячом в воздух взлетали комья земли. Мяч при этом избирал одному ему ведомую траекторию. Даже «стандарты» с земли возле штрафных были не столь опасны.

В перерыве «Михалыч» явно подкорректировал игру команды, сделав акцент на держание мяча в воздухе, благо там комья газона не мешают. Попутно для этого отрядил в игру «Рыжего», Александра Эктова. На первых же минутах «Рыжий» накалил обстановку у штрафной как бы хозяев «огорода» и заработал угловой. Навес Вячеслава Зинкова от флажка нашел голову Сергея Самодина, от которой мяч под рукой вратаря проскочил в сетку. Ведём – 1:0.

Однако в очередной раз быстро позволили отыграться. Хозяевам очень повезло, что «стандарт» перед воротами Станислава Антипина был назначен на том клочке газона, где трава все же была. Получился точный удар – 1:1.

Надо отдать должное подопечным «Михалыча», которые снова пошли в атаку и стали искать путь к победе. И тут опять сказал свое слово «Рыжий». Эльдар Низамутдинов забросил мяч в штрафную на ход Ивану Олейникову, которому удалось прострелить вдоль ворот, а на другом фланге уже был Эктов, которому осталось только попасть в пустой угол с метра. Снова ведём, но – 2:1.

Но снова не удалось одержать победу. Уже в добавленное время наша защита не сумела помешать форварду хозяев принять мяч в центре штрафной и с разворота пробить в нижний угол ворот Антипина. Увы, упустили три очка, оставшись с одним, хотя заслуживали большего. «Нефтехимик»(Нижнекамск) – «Шинник» - 2:2(0:0)

ИСТОЧНИК KP.RU