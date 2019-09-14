2019-09-14T21:59:00+03:00
Происшествия

Дело об аварии с автобусом под Гаврилов-Ямом проконтролирует федеральный СК

Глава Следственного комитета России убеждён, что обстоятельства данного ЧП требуют пристального изучения
Полина ЗАЙЦЕВА
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Александр Бастрыкин поручил в предельно сжатые сроки провести всеобъемлющий спектр следственных мероприятий.Александр Бастрыкин поручил в предельно сжатые сроки провести всеобъемлющий спектр следственных мероприятий.Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
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Расследование уголовного дела об аварии на 20 километре автодороги «Ярославль-Заячий холм-Иваново», в результате которой погибли семь человек, проконтролирует федеральный Следственный комитет. Поручение об этом дал Председатель СК России. Глава ведомства считает, что детали данного ЧП требуют пристального изучения.

- Александр Бастрыкин поручил в предельно сжатые сроки провести всеобъемлющий спектр следственных мероприятий, направленных на выяснение всех причин и условий аварии, чтобы виновные лица не смогли уйти от ответственности, и ответили по всей строгости закона за гибель и увечья людей, - уточнила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Следствие обращается ко всем автолюбителям с видеорегистраторами, которые находились на месте аварии в момент столкновения, а также пересекали участок дороги до трагедии, с просьбой предоставить материалы для изучения. Напомним, совсем недавно в социальных сетях появились первые списки погибших и пострадавших в ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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