Появились списки пострадавших и погибших в аварии с участием автобуса

СЕГОДНЯ 17:06 2019-09-14T17:07:36+03:00

Авария произошла на 20 километре автодороги «Ярославль-Заячий холм-Иваново» утром 14 сентября. Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

На данный момент не все личности установлены

Изменить размер текста: A A

Стали известны личности людей, которые пострадали и погибли в страшной арии под Гаврилов-Ямом. По последним данным, ЧП унесло жизни семи человек, а пострадавших насчитывается 28.

Пострадавшие:

1. Иван Королев, 1996 г. р.

2. Анатолий Костюк, 1949 г. р.

3.Валентина Дюдюкина, 1948 г. Р

4. Любовь Печурина, 1974 г. Р

5. Альбина Коновалова, 1944 г. р.

6. Галина Опарина, 1958 г. р.

7. Сергей Ковалев, 1987 г. р.

8. Александр Бокусов, 1974 г. р.

9. Денис Егерев, 1999 г. р.

10. Анна Михайлова, 1976 г. р.

11. Евгений Карпов, 1967 г. р.

12. Ирина Ивонтьева

13. Людмила Сальникова, 1943 г. р.

14. Ольга Степичева, 1960 г. р.

15. Дарья Смирнова, 1981 г. р.

16.Татьяна Владимирская, 1978 г. р.

17. Лариса Зотова, 1978 г. р.

18. Надежда Сигова, 1957 г. р.

20. Вадим Сигов, 1958 г. р.

21. Олег Лапшин, 1979 г. р.

22. Елена Богородицкая, 1950 г. р.

23. Галина Новожилова, 1944 г. р.

25. Татьяна Михайлова, 1953 г. р.

24. Галина Новожилова, 1944 г. р.

25. Сергей Черноусов, 1953 г. р.

26. Нина Шурупова, 1967 г. р.

27. Артем, 7 лет

Список будет дополнен.

Погибшие:

1. Пайков С.Н., 1960 г. р.

2. Калишь А.Г., 1961 г. р.

3. Анна Хорева, 1988 г. р.

4. Наталья Хрулева, 1951 г. р.

5.. Наталья Догадкина, 1968 г. р.

Список будет дополнен.

Списки составлены согласно сообщениям в социальных сетях. Приносим свои соболезнования родным и близким погибших.

ИСТОЧНИК KP.RU