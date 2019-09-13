В Ярославле похолодало. Осень пришла?

13 Сент. 21:39 2019-09-13T21:39:57+03:00

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В Ярославскую область идет настоящая осень.

За последние сутки на улице похолодало. Особенно это ощутимо вечером, когда температура воздуха понижается до 7-12 градусов. Днем воздух прогревается до 12-17 градусов, но эти цифры все-равно меньше, чем в начале недели.

Будет дуть западный ветер – 7-12 метров в секунду. Иногда при порывах скорость ветра увеличится до 15 метров в секунду.

Небо накроют низкие облака. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди.

Тумана не ожидается. Метеорологическая видимость будет хорошая – 7000-9000 метров

ИСТОЧНИК KP.RU