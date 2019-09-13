В Рыбинске загорелись две дачи одного СНТ

СЕГОДНЯ 19:40 2019-09-13T19:42:18+03:00

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За последние сутки в Ярославской области сгорело два дачных дома.

Первое возгорание произошло в Рыбинске на улице Приборостроителей в СНТ «Зеленая зона» около 11 часов. Пожар удалось потушить за 37 минут. Ликвидировать огонь приехали 3 машины и 11 сотрудников личного состава. Обошлось без жертв.

Еще один пожар случился в этом же СНТ, но чуть позже, около двух часов дня. Ликвидировали огонь 2 машины и 7 спасателей. Языки пламени удалось потушить через час. Выгорело 20 квадратных метров постройки. Никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU