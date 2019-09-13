В Ярославле запретят парковку на Полушкиной роще

СЕГОДНЯ 17:47 2019-09-13T17:47:51+03:00

Со второго октября большегрузам на Полушкиной роще останавливаться и стоять нельзя Фото: Роман РЫЖИКОВ

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Со второго октября на Полушкиной роще вводятся ограничения остановки и стоянки. Нововведения направлены на увеличение пропускной способности участка улицы и коснуться отрезка от Советской до въезда к дому № 1 около домов № 1стр2 и № 1С. Здесь запретят остановку и стоянку большегрузных транспортных средств.

Власти города обращаются к водителям с просьбой отнестись к изменениям внимательно и с пониманием.

ИСТОЧНИК KP.RU