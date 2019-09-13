В Ярославле запретят парковку на Полушкиной роще
Ограничения коснутся большегрузов
Со второго октября большегрузам на Полушкиной роще останавливаться и стоять нельзяФото: Роман РЫЖИКОВ
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Со второго октября на Полушкиной роще вводятся ограничения остановки и стоянки. Нововведения направлены на увеличение пропускной способности участка улицы и коснуться отрезка от Советской до въезда к дому № 1 около домов № 1стр2 и № 1С. Здесь запретят остановку и стоянку большегрузных транспортных средств.
Власти города обращаются к водителям с просьбой отнестись к изменениям внимательно и с пониманием.
ИСТОЧНИК KP.RU